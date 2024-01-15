В МЧС назвали причину эвакуации челябинского техникума

«По прибытию установлено, что на 2-м этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 кв. метров. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.