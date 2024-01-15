В Башкирии сотрудника Ростехнадзора задержали при получении взятки

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ, 34-летний госинспектор отдела государственного строительного надзора по РБ Западно-Уральского управления Ростехнадзора потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 50 тысяч рублей.
За эти деньги подозреваемый обещал подготовить положительное заключение об отсутствии нарушений в ходе выездной проверки при строительстве и переустройстве трубопроводов при реконструкции федеральной трассы.
СК возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки». Суд поместил обвиняемого под домашний арест.