В Прикамье тела матери и дочери нашли в заполненной газом квартире

Специалисты вскрыли запертую изнутри дверь и нашли в квартире тела дочери и матери, проживавших по указанному адресу. Осмотрев комнаты, они обнаружили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта, в квартире чувствовался запах бытового газа. Тела женщин не имели признаков насильственной смерти, их направили на проведение судмедэкспертизы.