В Прикамье тела матери и дочери нашли в заполненной газом квартире

Тела матери и дочери нашли в заполненной газом квартире в Соликамске Пермского края, передаёт РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник.
Они пролежали в помещении три недели, передаёт издание. Всё это время из конфорки газовой плиты выходил газ.
14 января соседи позвонили в полицию Соликамска и сообщили о трупном запахе, который чувствуется из помещения.
Специалисты вскрыли запертую изнутри дверь и нашли в квартире тела дочери и матери, проживавших по указанному адресу. Осмотрев комнаты, они обнаружили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта, в квартире чувствовался запах бытового газа. Тела женщин не имели признаков насильственной смерти, их направили на проведение судмедэкспертизы.
Предварительно установлено, что женщины погибли от отравления газом.
В СКР по Пермскому краю рассказали, что в Соликамске в пустой квартире обнаружили тела женщин, передаёт 59.RU. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин гибели женщин.