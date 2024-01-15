Из-за непогоды на трассе М5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового авто

Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на участке трассы М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.