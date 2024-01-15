Из-за непогоды на трассе М5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового авто

«Ограничения вводятся с 15.20 до улучшения погодных условий», — отметили в Госавтоинспекции Татарстана.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
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«Ограничения вводятся с 15.20 до улучшения погодных условий», — отметили в Госавтоинспекции Татарстана.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.