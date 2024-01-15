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Из-за непогоды на трассе М5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового авто

Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на участке трассы М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 34% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: ИА Татар-информ

«Ограничения вводятся с 15.20 до улучшения погодных условий», — отметили в Госавтоинспекции Татарстана.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.