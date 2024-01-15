Депутата маслихата убили в области Жетiсу

Сегодня в Сети появилась информация об убийстве депутата Алакольского районного маслихата Даурена Слямова. Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением ситуации в пресс-службу Департамента полиции области Жетiсу.
По данным правоохранителей, 15 января в 15:25 часов в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в г. Ушарал.
«По приезду полиции установлено, что подозреваемый — 24-летний местный житель, нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих, и скрылся с места происшествия. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место, в течение пяти минут после поступления вызова. Вместе с тем, от полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении полицейских.
Сейчас задержанный водворен в ИВС Алакольского РОП. По этому факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.