Депутата маслихата убили в области Жетiсу

«По приезду полиции установлено, что подозреваемый — 24-летний местный житель, нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих, и скрылся с места происшествия. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место, в течение пяти минут после поступления вызова. Вместе с тем, от полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении полицейских.