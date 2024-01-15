Отмечал День рождения: что известно о мужчине, угрожавшем взорвать дом в Ростовской области

В Семикаракорске Ростовской области местный житель причинил немало беспокойств подруге, а также экстренным службам. Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, в тот вечер дончанин отмечал свое 38-летие.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИМЕНИНЫ.
Праздник проходил скромно. Одинокому безработному мужчине, по всей видимости, некого было пригласить в гости.
Вечером ему в мессендждере по видеосвязи позвонила знакомая из Челябинской области. В этот момент на именинника вдруг что-то нашло. Он сходу заявил подруге, что ему все надоело. Мужчина пригрозил взорвать многоквартирный дом, в котором живет.
ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ ЭВАКУИРОВАЛИ.
Чтобы подтвердить серьезность намерений, собеседник привязал к запястью предмет, похожий на гранату. Руку продемонстрировал знакомой.
Женщина испугалась и позвонила в полицию. К дому уже через десять минут приехали и оперативники. Жильцов дома эвакуировали, а дебошира задержали и доставили в отдел. Боеприпас отправили на экспертизу. Оказалось, что «граната» была муляжом.
— В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в одном из городов постоялец гостиницы решил почистить бронежилет. Он забыл, что оставил в нем запал от гранаты. В итоге боеприпас сдетанировал, и у мужчины оторвало палец.