Отмечал День рождения: что известно о мужчине, угрожавшем взорвать дом в Ростовской области

Вечером ему в мессендждере по видеосвязи позвонила знакомая из Челябинской области. В этот момент на именинника вдруг что-то нашло. Он сходу заявил подруге, что ему все надоело. Мужчина пригрозил взорвать многоквартирный дом, в котором живет.