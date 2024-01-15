Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа

Хулио Иглесиас родился 23 сентября 1943 года в Мадриде. Он считается одним из наиболее успешных испаноязычных артистов в мире. За свою карьеру певец выпустил более 80 альбомов и продал более 300 миллионов копий своих записей. Хулио Иглесиас — отец известного испанского певца Энрике Иглесиаса.