Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа

Согласно изданию, таможенники аэропорта Пунта-Кана задержали восьмидесятилетнего исполнителя, прибывшего рейсом с Багамских островов. Иглесиас вез в своих чемоданах более 40 килограммов еды. Открыв чемоданы певца, сотрудники аэропорта обнаружили несколько сумок и пакетов со свежими продуктами, ввоз которых в Доминиканскую республику запрещен.
Иглесиаса и путешествующих с ним людей задержали в аэропорту на несколько часов.
В конечном счете в ситуацию вмешались высшие должностные лица страны, в том числе министр культуры Милагрос Герман Олалья и представители канцелярии президента Луиса Абинадера, и задержанных отпустили. Не уточняется, удалось ли певцу провезти в страну запрещенные продукты.
Хулио Иглесиас родился 23 сентября 1943 года в Мадриде. Он считается одним из наиболее успешных испаноязычных артистов в мире. За свою карьеру певец выпустил более 80 альбомов и продал более 300 миллионов копий своих записей. Хулио Иглесиас — отец известного испанского певца Энрике Иглесиаса.