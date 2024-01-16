Убитый в Усть-Каменогорске мужчина оказался известным спортсменом

Убийство попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный подходит к Эльёру и стреляет в него практически в упор. Спортсмен падает после первого выстрела, последовал второй выстрел. Потом киллер бьёт жертву прикладом ружья, садится в машину и уезжает. Есть информация, что нападавшего задержали на окраине города уже через 10 минут после того, как поступил вызов.