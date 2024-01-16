Вечером 15 января в Лабинске потушили пожар на хлебозаводе

Напомним, в Армавире во время пожара в гараже погиб пенсионер. По предварительным данным, вечером 8 января в одном из подвалов гаражного кооператива промзоны произошло возгорание. На момент пожара в помещении находился 76-летний мужчина. Его тело было обнаружено после локализации возгорания. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.