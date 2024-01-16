Вечером 15 января в Лабинске потушили пожар на хлебозаводе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании по адресу станица Вознесенская, улица Мира, поступило диспетчеру 15 января в 18:26. На место выехали подразделения Лабинского пожарно-спасательного гарнизона.
В 18:30 было установлено, что горит кровля, пламенем охвачено 100 квадратных метров. В 18:59 огонь был локализован, в 19:07 — потушен полностью. С пламенем боролись 23 человека при помощи 8 единиц техники.
Напомним, в Армавире во время пожара в гараже погиб пенсионер. По предварительным данным, вечером 8 января в одном из подвалов гаражного кооператива промзоны произошло возгорание. На момент пожара в помещении находился 76-летний мужчина. Его тело было обнаружено после локализации возгорания. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.