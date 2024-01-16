С приближением к центру воронки в Майкаине растет риск обвала — ДЧС

«При приближении к центру воронки возрастает риск, связанный с осыпанием грунта бортов. На месте поисково-спасательных работ на территории АО “Майкаинзолото” продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники ко дну обвала», — сообщили в ДЧС во вторник.
В круглосуточном режиме работает 20 единиц тяжелой техники.
За все время работ вывезено более 180 тыс. тонн грунта и горной породы.
Ведется постоянный мониторинг района обрушения для своевременного обнаружения сдвижения грунта.
Всего в поисково-спасательных работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, кинологический расчет и два дрона.
Напомним, в ночь на 4 января на территории АО «Майкаинзолото» вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Предварительная длина обвала 150−200 м, ширина 500 м, глубина обвала 150 м. Через несколько часов спасатели ДЧС в песке обнаружили тела двух погибших спасателей — 24-летнего Саркыт Берліқана и 53-летнего Тышкевич Олега Леонидовича. Уголовное дело взято под контроль министерства внутренних дел.
7 января найдено предполагаемое местонахождение упавшего автобуса.
11 января в шахту спустилась комиссия по расследованию причин ЧП.