Самарцев предупредили о новых видах мошенничества

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники могут рассылать сообщения, предлагать денежные бонусы, самостоятельно отправлять средства на телефонный номер и попросить их вернуть. Кроме того, злоумышленники подделывают телефонные записи и обманывают близких, прося о помощи.