Самарцев предупредили о новых видах мошенничества

В Самарской области мошенники продолжают обманывать местных жителей. С каждым разом аферисты придумывают все больше новых схем.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники могут рассылать сообщения, предлагать денежные бонусы, самостоятельно отправлять средства на телефонный номер и попросить их вернуть. Кроме того, злоумышленники подделывают телефонные записи и обманывают близких, прося о помощи.
Правоохранители рекомендуют с недоверием относиться к звонкам и сообщениям от неизвестных. Не стоит переводить средства незнакомцам и вступать с ними в длительную беседу.