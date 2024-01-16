Flightradar: многострадальный рейс Петербург — Дубай вылетел из Пулково спустя двое суток

Самолёт должен был вылететь 14 января в 0:30. Пассажиры рассказали, что причиной задержки стала неисправность воздушного судна, в компании-авиаперевозчике заявили, что он был задержан «по операционным причинам». В Пулково «Фонтанке» говорили, что рейс задержали «по независящим от аэропорта причинам». Пассажирам рейса предоставили отель и выдали ваучеры на питание в кафе. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.