В Могилевском районе опрокинулась маршрутка, пострадала женщина

Инцидент произошел 15 января в 18.37 на 22-м км трассы Могилев — Чериков — Костюковичи. 52-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter потерял контроль над управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.



51-летнюю пассажирку маршрутки осмотрели медики, серьезных травм у нее не установлено. В ГАИ уточнили, что на колесах маршрутки установлены зимние шины, пригодные к эксплуатации. Техническое состояние транспортного средства соответствует требованиям ПДД.



Госавтоинспекция напоминает, что сложные погодные условия обязывают водителей быть более внимательными и осторожными. Необходимо выбирать безопасную скорость движения и отказаться от совершения опасных маневров.