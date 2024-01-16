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В Лабинском районе Кубани сгорел частный дом

Пожар в станице Вознесенской уничтожил 100 квадратных метров кровли.
Источник: Комсомольская правда

В Лабинском районе Кубани сгорел частный дом. Пожар произошел в станице Вознесенской на улице Мира.

«В 18:30 к месту прибыли первые подразделения. Пожарные установили, что произошло возгорание кровли здания общей площадью 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-служи главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что к ликвидация последствий пожара пожарные приступили в 19:07.

Всего к тушению пожара от РСЧС привлекалось 23 человека и 8 единиц техники. А также от МЧС России 13 человек личного состава и 5 единиц техники.

пожары
МЧС