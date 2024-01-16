Под Волгоградом в ДТП «ГАЗели» и иномарки погибла женщина, двое пострадали

Два человека получили травмы, один погиб в страшном столкновении «ГАЗели» и «Митсубиси» на заснеженной трассе в Волгоградской области 15 января. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 15.30 часов на 129 километре автодороги «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин».