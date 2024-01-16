Под Волгоградом в ДТП «ГАЗели» и иномарки погибла женщина, двое пострадали

Два человека получили травмы, один погиб в страшном столкновении «ГАЗели» и «Митсубиси» на заснеженной трассе в Волгоградской области 15 января. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 15.30 часов на 129 километре автодороги «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин».
За рулем иномарки находился 39-летний водитель. Мужчина потерял управление над машиной. Транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, где врезалось в фургон.
На месте ДТП до приезда «скорой помощи» умерла 37-летняя женщина легковушки. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще два человека — водитель иномарки и 44-летний пассажир — попали в больницу.