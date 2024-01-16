Устроившая теракт в Петербурге Трепова заявила, что надеялась уехать на Украину

Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Треповой, она знала Попкова достаточно давно: они подписались друг на друга в социальных сетях весной 2022 года.
«Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтёром на Украину. Он ответил, что подумает», — сказала она в суде.
Трепова добавила, что через полгода Попков выразил готовность помочь с переездом, после чего начал давать ей небольшие поручения.
Позже он перевёл ей деньги на покупку незарегистрированных сим-карт и познакомил с другом под ником Гештальт. Обвиняемая заявила, что настоящего его имени не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Татарского.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой.
Сообщалось, что она получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.