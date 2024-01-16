Три человека погибли в ДТП с «Газелью» и «Ларгусом» под Тольятти 16 января

Во вторник, 16 января 2024 года, на 947 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 11:25 там столкнулись грузовая «Газель» и «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Обстоятельства аварии пока неизвестны. Не исключено, что всему виной снегопад, который уже второй день подряд заваливает Самарскую область. В результате ДТП погибли три человека. Еще четверо получили различные травмы. Пожарные-спасатели деблокировали их из авто. Пострадавших госпитализировали в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они продолжают выяснять все детали случившегося.