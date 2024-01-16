Барбера из Новосибирска внесли в список террористов за бомбу у военкомата

28-летнего барбера из Новосибирска Евгения Ряполова внесли в список террористов-экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга, обратил внимание Сиб.фм.
По версии следствия, 5 декабря 2023 года на территории новосибирского военкомата обнаружили взрывное устройство, которое было спрятано в мультиварку. Бомба не сработала. Прибывшие взрывотехники обнаружили таймер с проводами, нитью накаливания и сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Саперы уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора.
Силовики задержали подозреваемого в покушении на теракт Евгения Ряполова, который работал в одном из известных барбершопов города парикмахеров. Сейчас он находится в СИЗО.
Ряполов известный радикал. Ранее он был приговорен к четырём годам колонии после того, как в его квартире нашли взрывчатку. Мужчина утверждал, что гексоген ему подкинули силовики из-за мести.