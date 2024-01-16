Кошку Фросю спасли на пожаре в центре Нижнего Новгорода 16 января, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Звездинка поступило днем. Речь об историческом доме № 40/51. Его признали аварийным и подлежащим сносу еще в конце 2016 года.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2. Огонь охватил кровлю на 150 квадратных метрах.
«Сотрудники МЧС России на пожаре в Нижнем Новгороде спасли кошечку Фросю, — говорится в сообщении. — Ее жизни ничего не угрожает. Она в руках своего хозяина».
Также ИА «Время Н» сообщало, что полицейские оцепили место прорыва трубопровода на перекрестке улиц Славянская и Студеная.