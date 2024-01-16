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«Думала, что умру»: новосибирцы массово жалуются на отравление роллами

Жители Новосибирска массово жалуются на отравление роллами в одном из городских заведений общепита. По информации горожан, пострадали как минимум 20 человек.
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Источник: AP 2023

— Мы с девушкой слегли после заказа в пятницу, два дня умирали, потом обратились в больницу, и девушку положили в инфекционное отделение, — рассказал Максим в группе «Новосибирск. Шлюз».

Новосибирцы массово страдают от температуры, рвоты, ломоты в теле.

— Заказала роллы, уже под ночь начался кошмар. Ела только их. В результате острая кишечная инфекция, протекающая настолько тяжело, что я думала, что умру, — написала пострадавшая на сайте отзывов.

Происшествие не осталось без внимания Роспотребнадзора. Сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование, которое поможет установить причины отравления новосибирцев.