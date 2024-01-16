Меркачева выступила против законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева выступила против законопроекта, предусматривающего конфискацию имущества за фейки об армии. Внести изменения в Уголовный кодекс предложили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Василий Пискарев и Елена Ямпольская (все от «Единой России»), их инициативу, по данным RTVI и РБК, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
«Считаю, такое жесткое наказание [вводить] нельзя. Мне кажется, сейчас нужны как раз меры, которые бы смягчили для этих людей наказание. Помните, был случай, когда человек просто за то, что поставил палец к какому-то посту, получил достаточно серьезное наказание?» — сказала Daily Storm Меркачева.
По ее мнению, «надо прекращать уже все ужесточать». «Мы уже и так, честно говоря, напугали ряд наших граждан. И еще сильнее [при внесении изменений в УК] введем их в состояние некоего ступора и, по сути, желания покинуть страну, что неправильно!» — полагает член СПЧ.
«Мне кажется, мы должны делать все для того, чтобы люди возвращались. Те, которые уехали. А те, которые здесь, — чтобы они чувствовали себя защищенными. Поэтому честно скажу: я против подобных ужесточений. Считаю их ненужными», — добавила правозащитница.
RTVI и РБК ранее сообщили, что 15 января было поддержано предложение Яровой, Пискарева и Ямпольской о конфискации имущества нарушителей статьи о фейках об армии, если осужденные действовали из корыстных побуждений или по найму.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за два года ведомство возбудило 273 уголовных дела по статье о распространении ложной информации о Российской армии. По словам Бастрыкина, следователи направили в суд 134 уголовных дела, фигурантами которых являются 136 человек.