Меркачева выступила против законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии

«Считаю, такое жесткое наказание [вводить] нельзя. Мне кажется, сейчас нужны как раз меры, которые бы смягчили для этих людей наказание. Помните, был случай, когда человек просто за то, что поставил палец к какому-то посту, получил достаточно серьезное наказание?» — сказала Daily Storm Меркачева.