Полиция задержала всех участников массовой драки в кафе в Башкирии

«Один из пострадавших сейчас проходит лечение от травм. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение по факту причинения телесных повреждений. Трое подозреваемых в хулиганстве задержаны. Двое из них сознались в содеянном», — пояснили в МВД.