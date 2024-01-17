Полиция задержала всех участников массовой драки в кафе в Башкирии

В Кумертау полиция задержала всех троих участников массовой драки в кафе «Папа гриль». По данным МВД Башкирии, причиной инцидента стал отказ одного из посетителей извиниться за разлитый напиток.
В тот день пьяный посетитель пролил напиток на девушку и, когда его попросили извиниться, он затеял драку.
«Один из пострадавших сейчас проходит лечение от травм. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение по факту причинения телесных повреждений. Трое подозреваемых в хулиганстве задержаны. Двое из них сознались в содеянном», — пояснили в МВД.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».