В станице Северской на Кубани возле парка культуры загорелось здание на площади 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 07:13. В 07:35 объявлена локализация пожара. Его тушат 56 человек, задействовано 18 единиц техники.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Щербиновском районе Кубани во время пожара в доме хозяина спасли соседи, а мужчина, который гостил у него, сгорел. После локализации огня в помещении нашли тело гостя. Его личность устанавливают. Уточняется, что одной из возможных причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В селе Екатериновке на Кубани в охваченном огнем жилом доме погиб человек. Возгорание на площади в 50 квадратных метров произошло 16 января.