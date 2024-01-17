В станице Северской на Кубани возле парка культуры загорелось здание

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Щербиновском районе Кубани во время пожара в доме хозяина спасли соседи, а мужчина, который гостил у него, сгорел. После локализации огня в помещении нашли тело гостя. Его личность устанавливают. Уточняется, что одной из возможных причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.