Академик РАН Асеев выплатил штраф в полмиллиона по делу о мошенничестве

Суд вынес постановление о прекращении исполнительного производства по приговору Советского районного суда от 14 июня 2023 года в в связи с его исполнением.
Суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он убедил коллег заключить с ним договор найма служебного коттеджа площадью 600 кв. м. в Академгородке и добился от других сотрудников СО РАН проведения реконструкции дома, якобы, чтобы использовать его как представительскую резиденцию. Однако позже этот коттедж был оформлен на дочь Асеева.
Суд приговорил его к четырем годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафу в 500 тыс. рублей. Обжаловать приговор академику не удалось.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что академика Асеева первым в истории НСО лишили звания «Почетный житель города».