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Академик РАН Асеев выплатил штраф в полмиллиона по делу о мошенничестве

В Новосибирске стало известно, что академик Асеев полностью выплатил 500 тыс. штрафа по делу о мошенничестве, хотя ранее ходатайствовал об отсрочке платежа, поскольку все его имущество было арестовано в ходе следствия.
Источник: СО РАН

Суд вынес постановление о прекращении исполнительного производства по приговору Советского районного суда от 14 июня 2023 года в в связи с его исполнением.

Суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он убедил коллег заключить с ним договор найма служебного коттеджа площадью 600 кв. м. в Академгородке и добился от других сотрудников СО РАН проведения реконструкции дома, якобы, чтобы использовать его как представительскую резиденцию. Однако позже этот коттедж был оформлен на дочь Асеева.

Суд приговорил его к четырем годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафу в 500 тыс. рублей. Обжаловать приговор академику не удалось.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что академика Асеева первым в истории НСО лишили звания «Почетный житель города».

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