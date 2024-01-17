Академик РАН Асеев выплатил штраф в полмиллиона по делу о мошенничестве

Суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он убедил коллег заключить с ним договор найма служебного коттеджа площадью 600 кв. м. в Академгородке и добился от других сотрудников СО РАН проведения реконструкции дома, якобы, чтобы использовать его как представительскую резиденцию. Однако позже этот коттедж был оформлен на дочь Асеева.