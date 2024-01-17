В московский суд поступил новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей

«Иск поступил в суд», — сказали в суде.
Пока он не принят к рассмотрению, дата судебного разбирательства не назначена.
Ранее аналогичный иск подали в Хамовнический суд Москвы, но его отказались принять к рассмотрению, поскольку, как сообщали в инстанции, «сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации». Истцами тогда выступили кинопродюсер Александр Иншаков и еще два десятка человек.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе «Мутабор» в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название «голая вечеринка», так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».
Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке, а ее адвокат заявил, что девушке «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», говорится в решении Лефортовского суда.