В московский суд поступил новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Ранее аналогичный иск подали в Хамовнический суд Москвы, но его отказались принять к рассмотрению, поскольку, как сообщали в инстанции, «сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации». Истцами тогда выступили кинопродюсер Александр Иншаков и еще два десятка человек.