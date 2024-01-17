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Бастрыкин поручил возбудить дело против главы узбекского землячества за оскорбление бойцов СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников военной операции. Поводом стала публикация президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в соцсетях, которую военные корреспонденты восприняли как оскорбление участников СВО.

СКР в Telegram называет пост Усмана Баратова издевательским. Поручение о возбуждении дела дано руководителю главного следственного управления СКР по Москве Андрею Стрижову. Он должен будет предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования. К председателю СКР обратились военные корреспонденты, какие именно, не уточняется.

СКР не уточняет, о каком именно посте идет речь и в чем заключается оскорбление участников СВО. Усман Баратов попал в поле зрение российских Telegram-каналов после интервью проекту Rasstriga_doc. В нем он выразил несогласие с тем, чтобы всех россиян называли русскими. Баратов отметил, что он узбек и является гражданином России, но «не хочет раствориться». По его мнению, нужна «адаптация, интеграция, но нельзя ассимилироваться».

На этот фрагмент интервью вчера, 16 января, обратил внимание Telegram-канал Readovka. После этого военкоры и патриотические Telegram-каналы нашли на странице Баратова в «Одноклассниках» пост с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицами и подписью про петухов, которых надо вначале вернуть с фронта. Она была воспринята как оскорбительная в адрес участников СВО. Сам Усман Баратов накануне, 16 января, заявил, что был взломан. Заявление в СКР на него пообещал написать депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

СК