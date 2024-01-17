Бастрыкин поручил возбудить дело против главы узбекского землячества за оскорбление бойцов СВО

На этот фрагмент интервью вчера, 16 января, обратил внимание Telegram-канал Readovka. После этого военкоры и патриотические Telegram-каналы нашли на странице Баратова в «Одноклассниках» пост с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицами и подписью про петухов, которых надо вначале вернуть с фронта. Она была воспринята как оскорбительная в адрес участников СВО. Сам Усман Баратов накануне, 16 января, заявил, что был взломан. Заявление в СКР на него пообещал написать депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.