Бастрыкин поручил возбудить дело против главы узбекского землячества за оскорбление бойцов СВО

СКР в Telegram называет пост Усмана Баратова издевательским. Поручение о возбуждении дела дано руководителю главного следственного управления СКР по Москве Андрею Стрижову. Он должен будет предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования. К председателю СКР обратились военные корреспонденты, какие именно, не уточняется.
СКР не уточняет, о каком именно посте идет речь и в чем заключается оскорбление участников СВО. Усман Баратов попал в поле зрение российских Telegram-каналов после интервью проекту Rasstriga_doc. В нем он выразил несогласие с тем, чтобы всех россиян называли русскими. Баратов отметил, что он узбек и является гражданином России, но «не хочет раствориться». По его мнению, нужна «адаптация, интеграция, но нельзя ассимилироваться».
На этот фрагмент интервью вчера, 16 января, обратил внимание Telegram-канал Readovka. После этого военкоры и патриотические Telegram-каналы нашли на странице Баратова в «Одноклассниках» пост с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицами и подписью про петухов, которых надо вначале вернуть с фронта. Она была воспринята как оскорбительная в адрес участников СВО. Сам Усман Баратов накануне, 16 января, заявил, что был взломан. Заявление в СКР на него пообещал написать депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.