В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 11-летнего мальчика

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 11-летнешо школьника. Мальчик исчез вечером 16 января после школы. Ребенка нашли живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
— Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, — сообщили волонтеры.
Ранее сообщалось, что ребенок пропал на Сортировке. Он из благополучной семьи и в розыск его объявили взволнованные родители. Поисками мальчика занимались сотрудники полиции и волонтеры. Вместе им удалось оперативно найти школьника.
Также в розыск была объявлена 14-летняя девочка. Ее поиски продолжаются. Отмечается, что исчезновения двух детей никак не связаны между собой.