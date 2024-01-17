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В Новосибирске Роспотребнадзор проводит расследование из-за кишечной инфекции в роллах «Харакири»

Несколько человек, заказавших еду в заведении по адресу ул. Русская, 1, были вынуждены обратиться к врачам.
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Источник: AP 2023

Региональное управление Роспотребнадзора в Новосибирске проводит эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания из-за регистрации группового заболевания жителей острой кишечной инфекцией. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, люди заболели после того, как заказали роллы через службу доставки «Харакири» по адресу ул. Русская, 1.

Чтобы установить источник заболеваемости специалисты отобрали пробы готовых блюд, смывов с оборудования и инвентаря, а также материал от сотрудников предприятия общепита и заболевших. Сейчас проводятся лабораторные исследования.

В ходе расследования на предприятии, деятельность которого была прекращена с 15 января, были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, после чего было выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Информацию об инциденте направили в прокуратуру и Следственный комитет региона.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске суд ограничил свободу владельцу кафе «Суши-Хаус», где отравилось 46 человек.