Во время коммунальной аварии в Новосибирске пострадал человек

В Новосибирске по адресу улица Петропавловская, 2 произошла коммунальная авария.
Сейчас на месте происшествия находятся около 20 сотрудников сибирской генерирующей компании. Также отмечается, что есть пострадавший — его увезли на автомобиле в медицинское учреждение.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на левом берегу Новосибирска снова прорвало трубу после коммунального ЧП. Очевидцы, отправляющие видео с места ЧП, пояснили, что возле многоэтажного дома прорвало трубу — гейзер бьёт до 7 этажа и выше.
Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.