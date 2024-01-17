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Во время коммунальной аварии в Новосибирске пострадал человек

В Новосибирске произошла очередная коммунальная авария.

В Новосибирске по адресу улица Петропавловская, 2 произошла коммунальная авария.

Сейчас на месте происшествия находятся около 20 сотрудников сибирской генерирующей компании. Также отмечается, что есть пострадавший — его увезли на автомобиле в медицинское учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на левом берегу Новосибирска снова прорвало трубу после коммунального ЧП. Очевидцы, отправляющие видео с места ЧП, пояснили, что возле многоэтажного дома прорвало трубу — гейзер бьёт до 7 этажа и выше.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.

ЖКХ