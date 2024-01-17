Прорыв трубы во время коммунальной аварии в Новосибирске попал на видео

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором заметен прорыв трубы во время сильной аварии в Новосибирске по адресу улица Петропавловская, 2.
Водитель автомобиля застрял в пробке и в этот момент прорвало трубу с большим поток горячей воды — мужчина незамедлительно заснял происшествие на камеру.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на левом берегу Новосибирска снова прорвало трубу после коммунального ЧП. Очевидцы, отправляющие видео с места ЧП, пояснили, что возле многоэтажного дома прорвало трубу — гейзер бьёт до 7 этажа и выше.
Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.