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Прорыв трубы во время коммунальной аварии в Новосибирске попал на видео

На видео попался момент прорыва трубы в Новосибирске.
Источник: соцсети

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором заметен прорыв трубы во время сильной аварии в Новосибирске по адресу улица Петропавловская, 2.

Водитель автомобиля застрял в пробке и в этот момент прорвало трубу с большим поток горячей воды — мужчина незамедлительно заснял происшествие на камеру.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на левом берегу Новосибирска снова прорвало трубу после коммунального ЧП. Очевидцы, отправляющие видео с места ЧП, пояснили, что возле многоэтажного дома прорвало трубу — гейзер бьёт до 7 этажа и выше.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.

ЖКХ