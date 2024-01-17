Прорыв трубы во время коммунальной аварии в Новосибирске попал на видео

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на левом берегу Новосибирска снова прорвало трубу после коммунального ЧП. Очевидцы, отправляющие видео с места ЧП, пояснили, что возле многоэтажного дома прорвало трубу — гейзер бьёт до 7 этажа и выше.