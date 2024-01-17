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Арестован замдиректора петербургского «Водоканала»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января, ФедералПресс. Дзержинский районный суд арестовал замдиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышева до 14 марта 2024 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба судов Петербурга.
Источник: объединенная пресс-служба судов Петербурга

«Чернышов совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, предоставив представителю ООО “Кварта” конкурсную документацию, включая техническое задание для проведения конкурса в электронной форме до размещения извещения о проведении вышеуказанного конкурса, обеспечив, таким образом, явное преимущество ООО “Кварта” перед иными участниками», — говорится в материалах уголовного дела.

Преступление произошло в ходе проведения конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений, прилегающих территорий объектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». ООО «Кварта» была предложена цена договора в размере 528,6 млн рублей, в то время как ООО «Городские системы» сообщили, что выполнят работы за 402,9 млн рублей.

По версии следствия, Чернышев приказал трем своим подчиненным отклонить заявку ООО «Городские системы». Они сделали заключение о том, что предложение компании не соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации.

Напомним, что в мае 2023 года суд в Петербурге прекратил уголовное дело о мошенничестве с электричеством в «Водоканале». Экс-директора «Водоканала» Евгения Целикова подозревали в мошенничестве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Петербурге задержали замдиректора «Водоканала».