Арестован замдиректора петербургского «Водоканала»

Преступление произошло в ходе проведения конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений, прилегающих территорий объектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». ООО «Кварта» была предложена цена договора в размере 528,6 млн рублей, в то время как ООО «Городские системы» сообщили, что выполнят работы за 402,9 млн рублей.