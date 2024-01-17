Южноуралец, сбивший насмерть двух пешеходов, пришел в полицию с повинной

Речь идет об аварии, произошедшей вечером 16 января на первом километре автодороги «Рощино — подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе. Неизвестный автомобиль, предположительно марки «Субару» сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина скончались на месте ЧП.
Утром 17 января стало известно, что сотрудники Управления Госавтоинспекции по Челябинской области ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия. В правоохранительных органах на поиск машины, устроившей аварию, были сориентированы все экипажи, дежурившие в районе трагедии.
«В ходе кропотливой работы, осматривая по видеокамерам схожие по приметам автомобили, опрашивая водителей, полицейские установили транспортное средство Subaru Impreza, на котором водитель скрылся с места происшествия», — рассказали в УГИБДД по Челябинской области.
Одновременно с этим, сам виновник смертельной аварии пришел в отдел полиции и признался в содеянном. Как оказалось, за рулем иномарки находился 24-летний житель Сосновского района.
В правоохранительных органах возбудили уголовное дело. Суд определит южноуральцу меру пресечения.