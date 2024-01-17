Семьи разыскиваемых в котловане спасателей не теряют надежды

Один из пропавших, 36-летний Айдос Шаймерден, проработал на шахте 13 лет. Его брат просит сделать всё возможное, чтобы найти Айдоса как можно скорее.
«Каждый день, каждая минута дорога. У нас есть надежда, что наш брат до сих пор там дышит, живёт. Может, травмы какие-то получили», — сказал брат пропавшего Нурбакыт Сансызбай.
Айдос Шаймерден воспитывает пятерых детей. В том числе дочь с инвалидностью. Его семья просит не прекращать поиски, даже если мужчины не окажется в автобусе.
Отец пропавшего спасателя сомневается, что на предприятии на должном уровне соблюдали правила безопасности.
«Я сам работаю в МЧС на пожарной машине, у нас оборудование больше и лучше. Государство нас обеспечивает, а у частников такого нет. На старой технике, на старом оборудовании работают, больше мне сказать нечего», — заявил отец А. Шаймердена Алибай Канкин.
На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. После в песке обнаружены тела двух погибших. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты «Майкаинзолото».
Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.
Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.
Глава МЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого происшествия в Казахстане ещё не было.
На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя.