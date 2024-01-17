Семьи разыскиваемых в котловане спасателей не теряют надежды

«Я сам работаю в МЧС на пожарной машине, у нас оборудование больше и лучше. Государство нас обеспечивает, а у частников такого нет. На старой технике, на старом оборудовании работают, больше мне сказать нечего», — заявил отец А. Шаймердена Алибай Канкин.