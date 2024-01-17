Под Мстиславлем на пожаре погибли ребенок и его отчим

Как сообщили в СК, накануне вечером мать ушла на работу, в доме оставался сожитель с двумя детьми: 4-летним мальчиком и 10-летней девочкой.
«Когда случился пожар, все спали. Проснувшаяся девочка попыталась вытащить брата из дома, но ей это не удалось. Она бросилась к соседям за помощью, однако они в дом зайти не смогли и вызвали МЧС», — отметили в комитете.
В настоящее время девочка находится в больнице: ее состояние оценивается, как крайне тяжелое.
Мстиславским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам) Уголовного кодекса Беларуси.