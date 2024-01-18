Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем

Ранее в ЦБ РФ предупреждали, что мошенники для обмана россиян стали чаще создавать адресные схемы и даже имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. А Сбербанк позже сообщал, что аферисты стали взламывать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, чтобы добыть голосовые сообщения людей и затем использовать их в своих схемах.