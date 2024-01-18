Пакистан атаковал объекты в Иране ракетами и беспилотниками

Взрывы, как сообщали иранские СМИ, произошли в нескольких районах округа Сераван, который расположен в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. В результате одного из взрывов погибли не меньше семи человек, передает YJC со ссылкой на заместителя губернатора провинции. Все погибшие не были гражданами Ирана. По данным агентства Mehr, при атаке использовались ракеты и беспилотники.