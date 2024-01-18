В Перми без отопления и горячей воды остались почти 100 домов

«Всего без горячей воды и отопления остались 93 дома. Причиной отключения стала авария, которая произошла по ул. Крупской, 40. Ремонтные работы проводит ПАО “Т Плюс”», — сообщили в ЕДДС Перми.
В течение всего дня 18 января отключение произойдет по адресам:
Бульвар Гагарина, 33, 33а, 47, 49, 18, 39, 39а, 37, 41, 37а, 35, 35а.
Улица Крупской, 42, 42а, 42б, 28, 30, 32, 32а, 40, 37, 38, 39, 39а, 44, 31а, 28а, 42, 26.
Улица Дружбы, 15а, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 24, 22, 20, 26, 28, 30, 34, 18.
Улица Техническая, 6, 8, 12, 14, 10, 2, 4, ул. Лебедева, 39, 37, 43, 45, 47, 35, 33, 27, 29, 54.
Улица Ким, 92, 94, 96, 86, 88, 99а, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 115а, 90, 82.
Улица Вагановых, 10, 8, 9.
Улица Розалии Землячки, 12, 14.
Улица Уральская, 117, 119.