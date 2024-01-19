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Под Хабаровском будут судить застройщика за гибель ребёнка на «заброшке»

До того, как произошла трагедия, в здании уже травмировались дети, но его территорию так и не огородили.
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Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске будут судить гендиректора строительной компании за гибель ребёнка на заброшенном объекте. Также ему вменяют злостное неисполнение решения суда, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 31 мая прошлого года в селе Некрасовка. 15-летний школьник и его друзья играли на территории недостроя по улице Солнечная, 12, куда можно было свободно попасть с улицы. Во время игры мальчик прыгнул на бетонную плиту — ветхая конструкция обрушилась и придавила его своим весом. От полученных травм подросток умер на месте.

До смертельного инцидента в этом же здании травмировались ещё двое детей в период с мая по июль 2021 года. После случившегося суд по иску прокурора обязал застройщика огородить территорию, чтобы туда не проникали посторонние, но требование выполнено не было.

«По версии следствия, предприятие приобрело в собственность объект незавершенного строительства в 2014 году. Вплоть до 2023 года генеральным директором фирмы не было принято мер по обеспечению безопасности нахождения посторонних граждан, в том числе детей, на данном объекте, несмотря на вступившее в законную силу решение суда», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Против главы компании-застройщика возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также о злостном неисполнении судебного решения. На этой неделе прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. Его материалы рассмотрят по существу в Хабаровском районном суде.

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