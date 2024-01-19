Под Хабаровском будут судить застройщика за гибель ребёнка на «заброшке»

Напомним, трагедия произошла 31 мая прошлого года в селе Некрасовка. 15-летний школьник и его друзья играли на территории недостроя по улице Солнечная, 12, куда можно было свободно попасть с улицы. Во время игры мальчик прыгнул на бетонную плиту — ветхая конструкция обрушилась и придавила его своим весом. От полученных травм подросток умер на месте.