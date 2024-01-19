Под Хабаровском будут судить застройщика за гибель ребёнка на «заброшке»

В Хабаровске будут судить гендиректора строительной компании за гибель ребёнка на заброшенном объекте. Также ему вменяют злостное неисполнение решения суда, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Напомним, трагедия произошла 31 мая прошлого года в селе Некрасовка. 15-летний школьник и его друзья играли на территории недостроя по улице Солнечная, 12, куда можно было свободно попасть с улицы. Во время игры мальчик прыгнул на бетонную плиту — ветхая конструкция обрушилась и придавила его своим весом. От полученных травм подросток умер на месте.
«По версии следствия, предприятие приобрело в собственность объект незавершенного строительства в 2014 году. Вплоть до 2023 года генеральным директором фирмы не было принято мер по обеспечению безопасности нахождения посторонних граждан, в том числе детей, на данном объекте, несмотря на вступившее в законную силу решение суда», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Против главы компании-застройщика возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также о злостном неисполнении судебного решения. На этой неделе прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. Его материалы рассмотрят по существу в Хабаровском районном суде.