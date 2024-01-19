Рейтинг основных причин смертельных ДТП составили в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, каждая пятая смертельная авария в регионе произошла в тёмное время суток, и в каждой третьей участвовал водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также среди сопутствующих факторов: отсутствие у одного из водителей водительских прав.