Рейтинг основных причин смертельных ДТП составили в Иркутской области

Причем, 129 из них это водители, 96 — пассажиры, 73 — пешеходы и 2 — велосипедисты.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, каждая пятая смертельная авария в регионе произошла в тёмное время суток, и в каждой третьей участвовал водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также среди сопутствующих факторов: отсутствие у одного из водителей водительских прав.
Основная причина ДТП со смертельным исходом — несоответствие скорости конкретным условиям движения, спровоцировавшая 64 аварии. Еще 55 произошли из-за нарушения правил расположения транспорта на проезжей части, 36 — из-за выезда на встречку, 13 — из-за непредоставления преимущества пешеходу и по 12 — из-за несоблюдения очередности проезда и неправильного выбора дистанции.