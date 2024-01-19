В Челябинске подростки толпой избили школьника и выстрелили ему в лицо: причина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января, ФедералПресс. В Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки избили школьника и выстрелили в него из аэрозольного пистолета. Возраст нападавших — от 12 до 16 лет. Драка произошла 17 января на улице 2-й Эльтонской. Полиция установила причину произошедшего.