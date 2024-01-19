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В Челябинске подростки толпой избили школьника и выстрелили ему в лицо: причина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января, ФедералПресс. В Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки избили школьника и выстрелили в него из аэрозольного пистолета. Возраст нападавших — от 12 до 16 лет. Драка произошла 17 января на улице 2-й Эльтонской. Полиция установила причину произошедшего.

«Подростки не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур. Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, возникший на почве неприязненных отношений. Работа по установлению детальной картины произошедшего продолжается и находится на контроле у руководства УМВД России по Челябинску», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Драка случилась после уроков второй смены. Свое нападение подростки снимали на видео — на лицах нападавших были балаклавы.

Полиции удалось в кратчайшие сроки установить всех участников драки. Сейчас со школьниками проводится беседа.