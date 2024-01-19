Жителя Свердловской области признали виновным в убийстве наркокурьера

«Злоумышленник напал на потерпевшего и с применением насилия отобрал у него имевшуюся при нем сумку, предполагая, что в ней могут находиться наркотики в крупном размере. Пытавшемуся вернуть себе сумку потерпевшему обвиняемый нанес удар кулаком, а затем стал причинять повреждения заранее приготовленным твердым предметом. В результате потерпевшему были нанесены травмы, от которых через непродолжительное время наступила его смерть», — рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.