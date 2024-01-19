Жителя Свердловской области признали виновным в убийстве наркокурьера

В Свердловском областном суде огласили приговор по уголовному делу об убийстве и разбойном нападении, фигурантом которого является 40-летний мужчина. В начале декабря 2022 года через интернет он договорился с 30-летним мужчиной о приобретении у него наркотического средства и назначил место и время встречи. Однако на встречу в безлюдном месте мужчина пришел, вооружившись твердым предметом.
«Злоумышленник напал на потерпевшего и с применением насилия отобрал у него имевшуюся при нем сумку, предполагая, что в ней могут находиться наркотики в крупном размере. Пытавшемуся вернуть себе сумку потерпевшему обвиняемый нанес удар кулаком, а затем стал причинять повреждения заранее приготовленным твердым предметом. В результате потерпевшему были нанесены травмы, от которых через непродолжительное время наступила его смерть», — рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Задержать обвиняемого удалось в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками следственно-оперативной группы. Подозреваемым оказался 39-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и похищение человека, уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.
Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.