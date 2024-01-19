Большое горе: стали известны подробности пожара с гибелью двоих детей в Башкирии

Мама смогла спасти только 7-месячную дочку. Пожар потушен, его причины в настоящий момент устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
В беседе с журналистом «Башинформа» глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников сообщил подробности случившегося. По его словам, семья благополучная, на учете не состояла.
«В эту ночь женщина с детьми была дома одна. Глава семейства работает вахтовым методом. Ему уже сообщили о случившемся, он возвращается домой. Они недавно рядом со старым домом построили новый, из бруса, даже, насколько я понял, внутри не было перегородок. Переехали туда. Как раз он и вспыхнул этой ночью. По причине пока комментировать не могу, так как делом занимается следователь, он до сих пор на месте — проводятся следственные действия. Пока выводы делать рано», — сказал Павел Трапезников.
Женщина с малышом и со своей матерью сейчас находятся в местной больнице для обследования.
«В больнице женщине предлагали остаться, но, насколько я понял, она отказывается. Сейчас будет возвращаться в старый дом. В этой же деревне у них проживают родственники, они также поддерживают семью. Мы от администрации района уже оказали материальную помощь. Поможем и в организации похорон, и в сборе денежных средств — присоединятся и депутатский корпус, и местные жители, и руководители организаций», — добавил глава района.
Что касается извещателя, то он был установлен в доме многодетной семьи в 2023 году. Со слов мамы, накануне АДПИ работал — красная лампочка мигала.
«Факт сработки подтвердить сейчас сложно, потому что мамочка выбежала в шоковом состоянии. Пока она не смогла сказать, сработал ли прибор. Когда приехали пожарные, кровля уже обрушилась, извещатель, по сути уже сгорел. Дом восстановлению не подлежит, — пояснил собеседник информагентства. — Это большое горе… И невозможно подобрать слова, которые могли бы утешить родителей погибших детей. Мы выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким пострадавших».