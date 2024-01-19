Большое горе: стали известны подробности пожара с гибелью двоих детей в Башкирии

«В эту ночь женщина с детьми была дома одна. Глава семейства работает вахтовым методом. Ему уже сообщили о случившемся, он возвращается домой. Они недавно рядом со старым домом построили новый, из бруса, даже, насколько я понял, внутри не было перегородок. Переехали туда. Как раз он и вспыхнул этой ночью. По причине пока комментировать не могу, так как делом занимается следователь, он до сих пор на месте — проводятся следственные действия. Пока выводы делать рано», — сказал Павел Трапезников.