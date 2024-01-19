Экс-главу челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет за взятки

По данным следствия, Чернобровин с июня 2016 по август 2019 года получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тысяч рублей и 3,4 миллиона рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов по охране зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Челябинской области. А с августа 2019 по июль 2021 года он и начальник административно-хозяйственного отдела регионального ПФР Зайцев совместно получили взятку в размере около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за заключение госконтракта на охрану зданий.