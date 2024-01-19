Экс-главу челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет за взятки

«Окончательно назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей», — сказал судья Алексей Акатышев.
Второго фигуранта, экс-сотрудника фонда Рудольфа Зайцева, суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 139 миллионов рублей.
Оба фигуранта, находившиеся под домашним арестом, были взяты под стражу в зале суда. Чернобровин заявил, что будет обжаловать приговор, добавив, что это «беспредел».
Чернобровин признан виновным по части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), Зайцев — по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее гособвинение просило суд назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом в 210 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на 10 лет. Зайцеву — 13 лет колонии строгого режима со штрафом 85,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.
По данным следствия, Чернобровин с июня 2016 по август 2019 года получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тысяч рублей и 3,4 миллиона рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов по охране зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Челябинской области. А с августа 2019 по июль 2021 года он и начальник административно-хозяйственного отдела регионального ПФР Зайцев совместно получили взятку в размере около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за заключение госконтракта на охрану зданий.
В пресс-службе отделения СФР по Челябинской области РИА Новости уточнили, что трудовые отношения с Чернобровиным прекращены.