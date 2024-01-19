Инцидентом с котом в поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург» занялась прокуратура

Это заметила проводница, которая стала опрашивать пассажиров, но никто из них его не признал.
Тогда женщина решила, что кот беспризорный, и просто выбросила его на улицу, когда поезд остановился в Кирове. Потом его хозяин все же объявился. Сейчас пушистого ищут.
Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, выясняются обстоятельства инцидента.
«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде “Екатеринбург — Санкт-Петербург”. Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — добавили в ведомстве.