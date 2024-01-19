Инцидентом с котом в поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург» занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку после инцидента с котом на поезде, ехавшем из Екатеринбурга в Петербург. По данным СМИ, кот путешествовал вместе с хозяином, при этом на животное даже был куплен билет. В какой-то момент хвостатый выбрался из переноски и стал гулять по вагону.