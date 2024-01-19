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Инцидентом с котом в поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург» занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку после инцидента с котом на поезде, ехавшем из Екатеринбурга в Петербург. По данным СМИ, кот путешествовал вместе с хозяином, при этом на животное даже был куплен билет. В какой-то момент хвостатый выбрался из переноски и стал гулять по вагону.

Это заметила проводница, которая стала опрашивать пассажиров, но никто из них его не признал.

Тогда женщина решила, что кот беспризорный, и просто выбросила его на улицу, когда поезд остановился в Кирове. Потом его хозяин все же объявился. Сейчас пушистого ищут.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, выясняются обстоятельства инцидента.

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде “Екатеринбург — Санкт-Петербург”. Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — добавили в ведомстве.

Прокуратура