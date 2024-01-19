Город Сергач в Нижегородской области затопило сахарной патокой с местного завода

Фото и видео инцидента появились в социальных сетях. На них видно, как большое количество жидкости течет по улицам.
Как выяснил «Ъ-Приволжье», на Сергачском сахарном заводе, вероятно, лопнула цистерна с патокой объемом не менее 1 тыс. куб. м. По словам собеседника издания, возможно она была переполнена и не выдержала давления. Сегодня, рассказал источник «Ъ-Приволжье» последствия инцидента удалось устранить.
Жители Сергача рассказывают, что волной патоки снесло забор и смыло два КамАЗ. В социальных сетях они пишут, что патока затекла в подвалы некоторых домов и залила зимние запасы. Они задаются вопросом, кто будет компенсировать ущерб. Другие сергачане пишут, что патока попала в систему водоснабжения и какое-то время из кранов текла сладкая вода.
АО «Сергачский сахарный завод» с марта 2023 года входит в управляющую компанию «Националь», бенефициаром которой является Иван Юзефович. До этого времени заводом управляла агрофирма «Весна» того же владельца. В 2022 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб. Финансовая отчетность за 2023 год не раскрыта.
Александра Викулова, Андрей Репин.