Город Сергач в Нижегородской области затопило сахарной патокой с местного завода

Жители Сергача рассказывают, что волной патоки снесло забор и смыло два КамАЗ. В социальных сетях они пишут, что патока затекла в подвалы некоторых домов и залила зимние запасы. Они задаются вопросом, кто будет компенсировать ущерб. Другие сергачане пишут, что патока попала в систему водоснабжения и какое-то время из кранов текла сладкая вода.



АО «Сергачский сахарный завод» с марта 2023 года входит в управляющую компанию «Националь», бенефициаром которой является Иван Юзефович. До этого времени заводом управляла агрофирма «Весна» того же владельца. В 2022 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб. Финансовая отчетность за 2023 год не раскрыта.



Александра Викулова, Андрей Репин.