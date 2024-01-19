На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 50 машин, есть пострадавшие

«Пострадавших — три человека, мужчина 1966 года рождения доставлен в РКБ города Казани», — отметил чиновник. «Погибших нет», — добавил он.



Ранее ГИБДД сообщала о семи ДТП с участием 20 автомобилей на 858-м километре трассы М-7 в Пестречинском районе.



К ликвидации последствий массового ДТП привлечены 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и пять единиц техники, сказал господин Кашапов.