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На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 50 машин, есть пострадавшие

На трассе М-7 «Волга» вблизи населенных пунктов Шали и Нептун в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП с участием 50 автомобилей, сообщил глава района Ильхам Кашапов.

«Пострадавших — три человека, мужчина 1966 года рождения доставлен в РКБ города Казани», — отметил чиновник. «Погибших нет», — добавил он.

Ранее ГИБДД сообщала о семи ДТП с участием 20 автомобилей на 858-м километре трассы М-7 в Пестречинском районе.

К ликвидации последствий массового ДТП привлечены 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и пять единиц техники, сказал господин Кашапов.

Глава района пояснил, что ДТП произошло в результате неблагоприятных погодных условий — снежной бури. Он попросил водителей легковых автомобилей «без надобности не выезжать из дома».

Полина Петрова, «Ъ-Казань».