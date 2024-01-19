Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей.