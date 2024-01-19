Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет», — сказала представитель обвинения.
Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в 800 тысяч рублей.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел 2 апреля 2023 года, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей.
В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.
Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее у себя дома после взрыва. Третьего апреля ее задержали в его квартире на Парнасе.