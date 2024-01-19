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Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

Прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу о теракте в кафе.
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет», — сказала представитель обвинения.

Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в 800 тысяч рублей.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел 2 апреля 2023 года, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.

Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей.

В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.

Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее у себя дома после взрыва. Третьего апреля ее задержали в его квартире на Парнасе.