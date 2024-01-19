Чаще всего в Екатеринбурге угоняют Hyundai, Kia и Mercedes

Об этом сообщили в Группе Ренессанс: страхование, отмечая, что статистика основана на автомобилях, которые застрахованы по каско.
Чаще всего угоняют машины брендов Hyundai, Kia и Mercedes-Benz. Злоумышленники похищают автомобили не для продажи, а для разбора и продажи запчастей.
«Чаще всего случаи угонов фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, единичные угоны встречаются в Новосибирске и Тольятти», — сообщил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.
«МК-Урал» ранее писал, что в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Серова 1998 и 2000 годов рождения по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (Угон)). Инцидент произошел в июле 2023 года.
Ночью 2 июля обвиняемые угнали автомобиль ВАЗ-2106 от дома в поселке Андриановичи. Они были в гостях, но не смогли уехать, поэтому завладели чужим автомобилем.