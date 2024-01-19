Чаще всего в Екатеринбурге угоняют Hyundai, Kia и Mercedes

«МК-Урал» ранее писал, что в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Серова 1998 и 2000 годов рождения по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (Угон)). Инцидент произошел в июле 2023 года.