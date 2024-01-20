Оторвало обе кисти и выжгло глаз: стали известны подробности о взрыве предмета в руках школьницы в Иркутской области

— Все случилось 17 января около 16 часов дня. Вероятно, у Ани (прим. Ред. — имя изменено) было что-то в руках, что и взорвалось. Но что именно — не знаем. Точно не телефон или зарядные устройства, они все целы. Это и не из-за газового баллона, как некоторые пишут, — в доме его попросту не было, — рассказывает «КП-Иркутск» близкая подруга семьи.