Оторвало обе кисти и выжгло глаз: стали известны подробности о взрыве предмета в руках школьницы в Иркутской области

Вечером 19 января в редакцию КП-Иркутск обратился неизвестный мужчина и сообщил, что с 14-летней девочкой в области произошло несчастье: некий предмет взорвался, из-за чего у нее оторвало кисти рук. В социальных сетях стало появляться множество версий на этот счет. Например, некоторые писали, что в руках у той был телефон, который заряжался. «КП-Иркутск» удалось поговорить с близкой подругой семьи пострадавшей и узнать, что же все-таки произошло.
— Все случилось 17 января около 16 часов дня. Вероятно, у Ани (прим. Ред. — имя изменено) было что-то в руках, что и взорвалось. Но что именно — не знаем. Точно не телефон или зарядные устройства, они все целы. Это и не из-за газового баллона, как некоторые пишут, — в доме его попросту не было, — рассказывает «КП-Иркутск» близкая подруга семьи.
В тот день дома была вся семья: родители девочки, братья 15 и 11 лет, а также трехлетняя сестра. Все они были в другой комнате, не вместе с Аней в тот момент.
— Удар от взрыва был очень сильный, выбило все стекла в комнате. Когда все случилось, я с местным фельдшером прибежала к ним. У девочки в результате оторвало кисти, выжгло один глаз, прогнозы по второму пока не ясны, — поделилась женщина в разговоре с КП-Иркутск.
— Теперь ждем новостей от врачей, от полиции и следователей. Она девочка хорошая, потрясающая, талантливая. Ходит в мой кружок по вокалу, очень любит петь. Девочка — открытая книга, никаких скрытностей, злых умыслов — всего этого у нее и быть не могло, — сказала подруга семьи.
Сейчас родители дома, но в скором времени должны будут приехать к дочери, добавила она.
Факт произошедшего подтвердили и в официальных ведомствах региона. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, из местной больницы пострадавшую доставили бортом санавиации в Иркутскую областную детскую больницу.
— В настоящее время находится в тяжелом состоянии с множественными травами. За жизнь и здоровье девочки борются врачи, — прокомментировали в ведомстве.
В СУ СКР по Иркутской области добавили, что следователи сейчас разбираются в произошедшем. В то же время в региональной прокуратуре заявили, что проконтролируют установление обстоятельств произошедшего. Сейчас правоохранители устанавливают причины и условия случившегося.