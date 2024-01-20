В Алматинской области ликвидировали три нарколаборатории

«За организацию нарколабораторий задержаны четыре человека, двое из которых граждане ближнего зарубежья. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», — сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.